29 июля 2025

Власти ХМАО продлили срок повышенных выплат для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Срок повышенной выплаты для бойцов продлен до конца октября текущего года
Срок повышенной выплаты для бойцов продлен до конца октября текущего года Фото:

Повышенная выплата для военнослужащих, заключивших контракт в ХМАО для прохождения службы в зоне спецоперации продлена до конца октября 2025 года. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.

«Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал постановление о продлении срока действия повышенной единовременной выплаты для военнослужащих по контракту. Право на региональную выплату в размере 2,65 млн рублей получат бойцы, заключившие контракт до 31 октября 2025 года», — сообщается на сайте госорганов Югры.

Ранее выплата полагалась бойцам, заключившим контракт с 26 мая по 31 июля текущего года. Общая сумма составляет 3,2 миллиона рублей.

Также внесены уточнения в получение региональной выплаты в 100 тысяч рублей. Она положена военнослужащим, которые заключили контракт и были мобилизованы, но военно-врачебная комиссия признала их негодными к военной службе, и они изъявляют желание продолжить службу на подходящих им должностях. Также на выплату могут рассчитывать бойцы, закончившие службу по состоянию здоровья и достижению предельного возраста.

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Повышенная выплата для военнослужащих, заключивших контракт в ХМАО для прохождения службы в зоне спецоперации продлена до конца октября 2025 года. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук. «Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал постановление о продлении срока действия повышенной единовременной выплаты для военнослужащих по контракту. Право на региональную выплату в размере 2,65 млн рублей получат бойцы, заключившие контракт до 31 октября 2025 года», — сообщается на сайте госорганов Югры. Ранее выплата полагалась бойцам, заключившим контракт с 26 мая по 31 июля текущего года. Общая сумма составляет 3,2 миллиона рублей. Также внесены уточнения в получение региональной выплаты в 100 тысяч рублей. Она положена военнослужащим, которые заключили контракт и были мобилизованы, но военно-врачебная комиссия признала их негодными к военной службе, и они изъявляют желание продолжить службу на подходящих им должностях. Также на выплату могут рассчитывать бойцы, закончившие службу по состоянию здоровья и достижению предельного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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