Власти ХМАО продлили срок повышенных выплат для участников СВО

Повышенная выплата для военнослужащих, заключивших контракт в ХМАО для прохождения службы в зоне спецоперации продлена до конца октября 2025 года. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.
«Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал постановление о продлении срока действия повышенной единовременной выплаты для военнослужащих по контракту. Право на региональную выплату в размере 2,65 млн рублей получат бойцы, заключившие контракт до 31 октября 2025 года», — сообщается на сайте госорганов Югры.
Ранее выплата полагалась бойцам, заключившим контракт с 26 мая по 31 июля текущего года. Общая сумма составляет 3,2 миллиона рублей.
Также внесены уточнения в получение региональной выплаты в 100 тысяч рублей. Она положена военнослужащим, которые заключили контракт и были мобилизованы, но военно-врачебная комиссия признала их негодными к военной службе, и они изъявляют желание продолжить службу на подходящих им должностях. Также на выплату могут рассчитывать бойцы, закончившие службу по состоянию здоровья и достижению предельного возраста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!