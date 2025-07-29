29 июля 2025

Суд решил судьбу пермского банкетного зала после массового отравления гостей

Банкетный зал White Hall в Перми открыли спустя месяц после массового отравления
© Служба новостей «URA.RU»
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Учреждение не работало ровно 30 дней
Учреждение не работало ровно 30 дней Фото:

В Перми банкетному залу White Hall разрешили вернуться к работе. Такое решение вынес суд Ленинского района, признав исправленными все нарушения, передает пресс-служба ведомства.

«Суд прекратил исполнение постановления о приостановке деятельности банкетного зала White Hall по улице Монастырской, 2 в Перми», — на делопроизводство ссылается портал Properm. Основанием для досрочного прекращения административного наказания стали документы, подтверждающие устранение всех претензий Роспотребнадзора. 

Юристы ООО «Вайт холл» дважды обращались с ходатайством о досрочном снятии санкций. Первая попытка оказалась безуспешной. В результате учреждение простояло закрытым ровно месяц вместо назначенных 90 дней.

Работа White Hall была приостановлена санитарными врачами 28 июня после массового отравления участников выпускных мероприятий. Число пострадавших достигло 21 человека. В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Перми банкетному залу White Hall разрешили вернуться к работе. Такое решение вынес суд Ленинского района, признав исправленными все нарушения, передает пресс-служба ведомства. «Суд прекратил исполнение постановления о приостановке деятельности банкетного зала White Hall по улице Монастырской, 2 в Перми», — на делопроизводство ссылается портал Properm. Основанием для досрочного прекращения административного наказания стали документы, подтверждающие устранение всех претензий Роспотребнадзора.  Юристы ООО «Вайт холл» дважды обращались с ходатайством о досрочном снятии санкций. Первая попытка оказалась безуспешной. В результате учреждение простояло закрытым ровно месяц вместо назначенных 90 дней. Работа White Hall была приостановлена санитарными врачами 28 июня после массового отравления участников выпускных мероприятий. Число пострадавших достигло 21 человека. В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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