Суд решил судьбу пермского банкетного зала после массового отравления гостей

В Перми банкетному залу White Hall разрешили вернуться к работе. Такое решение вынес суд Ленинского района, признав исправленными все нарушения, передает пресс-служба ведомства.
«Суд прекратил исполнение постановления о приостановке деятельности банкетного зала White Hall по улице Монастырской, 2 в Перми», — на делопроизводство ссылается портал Properm. Основанием для досрочного прекращения административного наказания стали документы, подтверждающие устранение всех претензий Роспотребнадзора.
Юристы ООО «Вайт холл» дважды обращались с ходатайством о досрочном снятии санкций. Первая попытка оказалась безуспешной. В результате учреждение простояло закрытым ровно месяц вместо назначенных 90 дней.
Работа White Hall была приостановлена санитарными врачами 28 июня после массового отравления участников выпускных мероприятий. Число пострадавших достигло 21 человека. В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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