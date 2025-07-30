В Совфеде озвучили неприятную для Трампа правду об угрозах России

Сенатор Пушков заявил о вреде для США от своих же пошлин на товары из России
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Пушков прогнозирует дальнейший рост мировых цен на нефть из-за решений Вашингтона
Алексей Пушков прогнозирует дальнейший рост мировых цен на нефть из-за решений Вашингтона Фото:

Цены на нефть резко взлетели вверх сразу после обещания президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, закупающих нефть и газ в РФ. Если угроза будет исполнена, динамика продолжится и это навредит самим инициаторам, уверен сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

«Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается, и напрасно. Последствия будут, в том числе для США», — написал политик в своем telegram-канале.

Глава Белого дома ранее заявил, что его не волнует реакция мировых рынков на возможные санкции против России, передает «Царьград». Американские власти уже не раз рассматривали возможность введения 100% тарифов на нефть из РФ, что, по мнению экспертов, могло бы привести к серьезному энергетическому кризису на Западе и росту цен на топливо до рекордных значений. Основные покупатели российского сырья — Китай, Индия и Бразилия — занимают осторожную позицию, а сам Трамп неоднократно менял риторику по поводу ужесточения ограничений.

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Цены на нефть резко взлетели вверх сразу после обещания президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, закупающих нефть и газ в РФ. Если угроза будет исполнена, динамика продолжится и это навредит самим инициаторам, уверен сенатор от Прикамья Алексей Пушков. «Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается, и напрасно. Последствия будут, в том числе для США», — написал политик в своем telegram-канале. Глава Белого дома ранее заявил, что его не волнует реакция мировых рынков на возможные санкции против России, передает «Царьград». Американские власти уже не раз рассматривали возможность введения 100% тарифов на нефть из РФ, что, по мнению экспертов, могло бы привести к серьезному энергетическому кризису на Западе и росту цен на топливо до рекордных значений. Основные покупатели российского сырья — Китай, Индия и Бразилия — занимают осторожную позицию, а сам Трамп неоднократно менял риторику по поводу ужесточения ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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