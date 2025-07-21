США захотели лишить Россию пятой части бюджета

Американцы замахнулись на российскую нефть, доходы от продажи которой являются пятой частью бюджета РФ. В эфире телеканала Fox News сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о планах американского лидера Дональда Трампа ввести 100% тарифы против стран, покупающих сырье из РФ. Как рассказали эксперты URA.RU, если президент на это решится, это приведет к «жесткому энергетическому кризису» на Западе.
«Китай, Индия и Бразилия — страны, которые покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент [США Дональд] Трамп введет против них 100% тарифы», — сообщил сенатор, добавив, что эти государства окажутся перед выбором между сотрудничеством с экономикой США и сохранением закупок сырья из РФ.
Заявление сенатора связано с изменчивым отношением Трампа к идее ввести 100% тарифы против закупающих российскую нефть компаний, ведь он ее то поддерживает, то нет, сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Учитывая, что внушительная часть доходов поступает в российский бюджет от продажи нефти, отказ партнеров, особенно из дружественных государств, от покупки нашего сырья может спровоцировать кризис, выразил свою позицию Юшков.
За январь-сентябрь 2024 года нефтегазовые доходы в наполнении бюджета России достигли 31,7% против 28,3% за аналогичный период 2023-го, по данным Минфина РФ. «Если Китай испугается покупать нашу нефть, то я уверен, что другие страны поступят также. Ведь КНР смелее всех реагирует на американские санкции. Например, покупает иранскую нефть (под видом поставок из Малайзии, Омана и других стран — прим. ред.). Хотя Трамп угрожал, что страны, которые осмелятся покупать нефть у Ирана, попадут под вторичные санкции.
Если у нас не будут покупать нефть, то это приведет к потерям доходов в бюджет ориентировочно на 18-20%», — сообщил эксперт.
Менее негативный сценарий для РФ выглядит так: Китай и другие страны не отказываются от нашей нефти даже в случае введения против них 100% тарифов, но просят из-за этого скидку на покупку нашего сырья, отмечает он. «Это приведет к увеличению дисконта на российскую нефть. На данный момент ее скидка держится в коридоре 10-14 долларов за баррель, что также приведет к сокращению доходов в бюджет, но не к такому серьезному, как в первом случае», — рассказал Юшков. Описывая негативные последствия для российской экономики, важно понимать, что ущерб для РФ и США от этих тарифов будет соразмерным, если не худшим для второй стороны, заявил Юшков.
«Дело в том, что введение даже не 500%, а 100% тарифов для иностранных компаний, покупающих нашу нефть, — это, по сути, приостановка торговли США с этими государствами. В итоге это приведет к дефициту товаров в этой стране, инфляции, повышению ключевой ставки и, как следствие, к дорогим кредитам. Готов ли Трамп к рецессии американской экономики?» — уточняет эксперт.
Более того, запрет покупать российскую нефть спровоцирует инфляцию в других странах Запада, в том числе в Европе. «Россия экспортирует 6-7 млн баррелей в сутки — это объем, который невозможно заменить в короткие сроки. Если партнеры откажутся от нашего сырья, то это приведет к жесткому энергетическому кризису, ведь тогда цены на нефть не просто повысятся, они взлетят до трехзначных значений — до 150-200 долларов за баррель, а еще это спровоцирует новые рекорды стоимости топлива на Западе и в Европе. Это крайне негативный сценарий. Не думаю, что к нему готовы Трамп и политики из ЕС», — отметил он.
Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин уверен, что не стоит серьезно относиться к словам Грэма* о 100% тарифах, потому что Трамп понимает абсурдность этой идеи для экономики западных стран. «Сейчас необходимо сделать паузу в этом вопросе, потому что слова сенатора, который активно занимается рекламой этой инициативы, еще нужно подтвердить. Эти тарифы может ввести только Трамп, который еще не дал четкую позицию по этой инициативе, именно поэтому слова сенатора можно расценить только как фальстарт. А возможно, и как провокацию. Вероятно, это связано с тем, что американский лидер фактически обнулил этот законопроект.
Он [Трамп] понимает, что Китай, Индия и Бразилия закупают российскую нефть в больших объемах, а значит, точно от нее не откажутся. А заявление Индии перейти на новых поставщиков нефти в течение двух-трех месяцев — пока только слова, брошенные американцам», — резюмировал Зудин.
Ранее, 14 июля, в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил, что, если в течение 50 дней не удастся заключить сделку по Украине, то США введут против России вторичные пошлины в размере около 100%. Американский лидер также выразил уверенность, что согласованные с Евросоюзом поставки вооружения «незалежной» ускорят процесс заключения мирного соглашения.
- Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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