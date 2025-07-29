Власти планируют создать единый электронный реестр кладбищ Пермского края

В пяти муниципалитетах Пермского края до конца ноября собираются провести инвентаризацию кладбищ с целью создания единого электронного реестра мест захоронения. Информация об объявленном аукционе на выполнение соответствующих работ размещена на портале ЕИС «Закупки».
«Целями оказания услуг являются учет мест погребения, формирование электронного реестра мест захоронения, систематизация соответствующих данных, выявление бесхозных захоронений и установление фактических границ мест погребения», — указано в техдокументации. Начальная стоимость контракта — 19,4 млн рублей. Работы будут проведены в Добрянке, Березниках, Краснокамске, Чердыни и Пермском муниципальном округе.
В рамках контракта подрядчик должен будет собрать информацию о захоронениях из регистрационных книг, провести обследование кладбищ, зафиксировать данные с надгробий и иных объектов, определить координаты и выполнить цифровую фотосъемку. На втором этапе запланировано создание единой электронной базы данных по всем местам захоронения в регионе.
Ранее URA.RU писало, власти Перми предусмотрели дополнительные средства на цифровизацию кладбищ. В этом году будут выделены 29,4 млн рублей, в 2026-м — 72,5 миллиона. Деньги направят на инвентаризацию и перевод регистрационных книг в электронный формат. По мнению мэра города Эдуарда Соснина, создание онлайн-сервиса по поиску мест захоронений облегчит доступ к информации для родственников усопших.
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