29 июля 2025

На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение, объявлена угроза цунами

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясение произошло на глубине 17 километров
Землетрясение произошло на глубине 17 километров Фото:

У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Землетрясение произошло <...> на глубине 17 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов», — сообщило краевое МЧС в своем telegram-канале.

В результате землетрясения была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в этом районе уже фиксировались сильные подземные толчки: так, в прошлом году произошло землетрясение магнитудой 7,5 с объявлением угрозы цунами для ряда населенных пунктов Камчатки, а также афтершок магнитудой 6,5, который ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, но тогда предупреждение о цунами не вводилось.

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У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. «Землетрясение произошло <...> на глубине 17 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов», — сообщило краевое МЧС в своем telegram-канале. В результате землетрясения была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ранее в этом районе уже фиксировались сильные подземные толчки: так, в прошлом году произошло землетрясение магнитудой 7,5 с объявлением угрозы цунами для ряда населенных пунктов Камчатки, а также афтершок магнитудой 6,5, который ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, но тогда предупреждение о цунами не вводилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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