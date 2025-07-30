На Камчатке зафиксировали сильнейшее за десятилетия землетрясение

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На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб Фото:

На Камчатке 30 июля зарегистрировали самое мощное за последние десятилетия землетрясение. Магнитуда колебаний предварительно составила от 7,7 до 7,9 баллов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. По предварительной оценке сейсмологов сила толчка составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами. Просьба отойти от береговой линии, в первую очередь, в районе Лагдерского пляжа», — отметил Солодов.

Солодов призвал жителей Камчатки сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией. В случае выявления признаков разрушения или других угроз безопасности он рекомендовал сообщать по номеру 112.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате землетрясения была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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На Камчатке 30 июля зарегистрировали самое мощное за последние десятилетия землетрясение. Магнитуда колебаний предварительно составила от 7,7 до 7,9 баллов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. По предварительной оценке сейсмологов сила толчка составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами. Просьба отойти от береговой линии, в первую очередь, в районе Лагдерского пляжа», — отметил Солодов. Солодов призвал жителей Камчатки сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией. В случае выявления признаков разрушения или других угроз безопасности он рекомендовал сообщать по номеру 112. Как сообщало URA.RU ранее, в результате землетрясения была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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