Пугающие видео землетрясения на Камчатке попали в сеть

Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5 балла. В 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,9 балла.
На Сахалинскую область уже обрушилась первая волна цунами. Такая же угроза объявлена на всех Курильских островах. Последствиями природного явления люди уже делятся в социальных сетях. URA.RU рассказывает, что происходит в этих регионах на данный момент. Наше агентство также ведет онлайн-трансляцию произошедшего.
Что произошло на Камчатке
В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки зафиксировано мощное землетрясение, ставшее самым сильным за последние десятилетия. Его магнитуда оценивается в 8,5 балла.
По словам директора камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чеброва, данное явление считается уникальным. Разлом распространился на юго-запад примерно на 200 километров.
Позже появилась информация, что это землетрясение стало самым сильнейшим с 1952 года. Интенсивность подземных толчков до восьми баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что несколько человек обратились в больницы с травмами. Один пострадавший мужчина выпрыгнул из окна. Кроме этого, травмы получила находившаяся в здании аэропорта женщина. Отмечается, что в воздушной гавани из-за подземных толчков частично рухнул потолок. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.
Также в Петропавловске-Камчатском во время мощного землетрясения обрушилась стена детского сада №15. Здание находилось на ремонте, поэтому детей в нем не было. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Что произошло на Сахалине
В 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине девяти километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4-5 баллов. Зафиксированы частичные разрушения печных труб и вентиляционных систем в некоторых зданиях. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале.
Угроза Цунами
На Камчатке
В связи с возможным возникновением цунами на всех Курильских островах объявлена угроза. В Петропавловске-Камчатском зазвучали сирены. Началась эвакуация населения. По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вода начала стремительно отходить от берега. После чего на побережье Камчатки наблюдалось опасное, сильное цунами.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева, на Камчатке была зарегистрирована волна цунами, достигавшая высоты четырех метров. Жителей призывают не приближаться к береговой линии.
«Коллеги из УГМС (управление Гидрометслужбы — прим. URA.RU) сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно — три-четыре метра. Поэтому, когда объявляется тревога цунами, нужно отойти от всех водных объектов», — сказал Лебедев. Видео с его обращением опубликовано на его личной странице ВКонтакте.
Позже стало известно, что угрозы цунами в черте Петропавловска-Камчатского нет. Жителей Камчатки призывают не паниковать и покинуть опасные прибрежные зоны.
На Курилах
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. По словам главы региона Валерия Лимаренко, жители населенного пункта продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых волн. Люди продолжат оставаться там до окончательного снятия угрозы.
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