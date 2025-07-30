В двух американских штатах объявили угрозу цунами из-за событий на Камчатке

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Предупреждение об угрозе цунами объявили в американских штатах Калифорния и Орегон
Предупреждение об угрозе цунами объявили в американских штатах Калифорния и Орегон Фото:

В американских штатах Калифорния и Орегон введено предупреждение о возможном цунами после землетрясения, произошедшего на Камчатке. Об этом сообщило агентство Reuters. 

«Система предупреждения о цунами США также объявила об „опасных волнах цунами в течение следующих трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайев“, — написало агентство. Там добавили, что предупреждение объявили в американских штатах Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и ряде других островов Микронезии.

Ранее вследствие мощного землетрясения на Камчатке на побережье Северо-Курильска обрушилось цунами. Жители города остаются на возвышенностях из-за опасности повторных волн и вернутся домой после снятия угрозы.

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В американских штатах Калифорния и Орегон введено предупреждение о возможном цунами после землетрясения, произошедшего на Камчатке. Об этом сообщило агентство Reuters.  «Система предупреждения о цунами США также объявила об „опасных волнах цунами в течение следующих трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайев“, — написало агентство. Там добавили, что предупреждение объявили в американских штатах Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и ряде других островов Микронезии. Ранее вследствие мощного землетрясения на Камчатке на побережье Северо-Курильска обрушилось цунами. Жители города остаются на возвышенностях из-за опасности повторных волн и вернутся домой после снятия угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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