В двух американских штатах объявили угрозу цунами из-за событий на Камчатке

В американских штатах Калифорния и Орегон введено предупреждение о возможном цунами после землетрясения, произошедшего на Камчатке. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Система предупреждения о цунами США также объявила об „опасных волнах цунами в течение следующих трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайев“, — написало агентство. Там добавили, что предупреждение объявили в американских штатах Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и ряде других островов Микронезии.
Ранее вследствие мощного землетрясения на Камчатке на побережье Северо-Курильска обрушилось цунами. Жители города остаются на возвышенностях из-за опасности повторных волн и вернутся домой после снятия угрозы.
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