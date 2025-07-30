Глава Камчатки развернул региональный штаб после мощного землетрясения

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Солодов принял решение о развертывании штаба
Солодов принял решение о развертывании штаба Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

После сильного землетрясения на Камчатке организовали региональный оперативный штаб по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Об этом сообщило правительство региона.

«В связи с произошедшим мощным землетрясением на Камчатке принято решение о развертывании регионального штаба», — говорится на сайте. Солодов принял соответствующее решение.

Экстренные службы работают в режиме штаба по заранее утвержденному плану, разработанному для реагирования на землетрясения. В случае повреждения жилья жителям предоставят временные помещения из резервного фонда, который уже подготовлен в Петропавловске-Камчатском.

Ранее в Северо-Курильске цунами затопило городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». По информации Камчатского центра наблюдения за цунами, волна достигла островов Парамушир и Шумшу. Частично повреждены дымовые и вентиляционные трубы, передает «360.ru».

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После сильного землетрясения на Камчатке организовали региональный оперативный штаб по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Об этом сообщило правительство региона. «В связи с произошедшим мощным землетрясением на Камчатке принято решение о развертывании регионального штаба», — говорится на сайте. Солодов принял соответствующее решение. Экстренные службы работают в режиме штаба по заранее утвержденному плану, разработанному для реагирования на землетрясения. В случае повреждения жилья жителям предоставят временные помещения из резервного фонда, который уже подготовлен в Петропавловске-Камчатском. Ранее в Северо-Курильске цунами затопило городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». По информации Камчатского центра наблюдения за цунами, волна достигла островов Парамушир и Шумшу. Частично повреждены дымовые и вентиляционные трубы, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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