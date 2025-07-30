Мощная волна цунами сорвала суда с причала и унесла в пролив

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Первая волна прошла 200 метров вглубь суши
Первая волна прошла 200 метров вглубь суши Фото:
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В прибрежной зоне Северо-Курильска на острове Парамушир волна цунами вынесла суда из порта в пролив. Об этом сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

"Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта", — рассказал о последствиях третьей волны цунами мэр. Он уточнил, что первая достигла берега, пройдя порядка 200 метров вглубь суши. Затем последовали еще две волны. 

Ранее в связи с мощным землетрясением на Курильских островах была объявлена угроза цунами, передает "Ридус". Кроме того, на севере Японии зафиксирована волна высотой 30 сантиметров, в ряде городов работают сирены.

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В прибрежной зоне Северо-Курильска на острове Парамушир волна цунами вынесла суда из порта в пролив. Об этом сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников. "Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта", — рассказал о последствиях третьей волны цунами мэр. Он уточнил, что первая достигла берега, пройдя порядка 200 метров вглубь суши. Затем последовали еще две волны.  Ранее в связи с мощным землетрясением на Курильских островах была объявлена угроза цунами, передает "Ридус". Кроме того, на севере Японии зафиксирована волна высотой 30 сантиметров, в ряде городов работают сирены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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