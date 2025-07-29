В Перми продлили перекрытие улицы Борчанинова

Участок улицы Борчанинова в Перми перекрыли до 1 сентября. Здесь продолжается ремонт дороги. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
«На улице Борчанинова продолжается ремонт дороги от Ленина до Петропавловской. Ограничения для транспорта здесь продлены до 1 сентября. По этому участку смогут двигаться, как и ранее, только трамваи», — говорится в посте. С 00:00 1 августа до 00:00 11 августа также ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова.
С 1 августа начнется переустройство тепловой сети на перекрестке улицы Петропавловской и Тополевого переулка. Движение по Тополевому переулку закроют. С 10:00 до 22:00 автомобили смогут двигаться только по одной полосе. Затем движение прекратится полностью до 6:00 4 августа, после чего проезд вновь откроется по одной полосе. Ограничения сохранятся до 6:00 11 августа.
Ранее URA.RU рассказывало, что капремонт улицы Борчанинова полностью завершится в 2026 году. Подрядчик отремонтирует тротуары и парковки, расширит дорогу, обустроит островные остановки, выполнит озеленение, установит малые архитектурные формы и переустроит коммуникации.
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