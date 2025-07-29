Ушедший на СВО мэр из ХМАО решил вернуться во власть

Экс-глава поселения Мулымья (Кондинский район ХМАО) Евгений Белослудцев вернулся с СВО и подал документы на участие в выборах. Он намерен вновь возглавить муниципалитет. Об этом URA.RU сообщил сам кандидат.
«Для меня досрочный уход с поста не был неожиданностью — решение пойти на СВО было принято давно, просто раньше не позволяло здоровье. В декабре я прошел обследование и профилактику, подал заявление на праймериз. Контракт был на полгода, сейчас чувствую силы вернуться к работе», — пояснил Белослудцев.
Кроме него, на пост главы претендуют еще три человека. Заявились самовыдвиженка Дарья Нагорнова, Алексей Новоселов от «Справедливой России» и Тамара Пучкова от ЛДПР.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году несколько глав поселений ХМАО досрочно ушли на СВО. Среди них был и Белослудцев. Также мандат сложил экс-глава Леушей Павел Злыгостев, ставший фигурантом уголовного дела о растрате.
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