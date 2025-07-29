29 июля 2025

Ушедший на СВО мэр из ХМАО решил вернуться во власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава Мулымьи Белослудцев вернулся с СВО и подал документы на выборы
Экс-глава Мулымьи Белослудцев вернулся с СВО и подал документы на выборы Фото:

Экс-глава поселения Мулымья (Кондинский район ХМАО) Евгений Белослудцев вернулся с СВО и подал документы на участие в выборах. Он намерен вновь возглавить муниципалитет. Об этом URA.RU сообщил сам кандидат.

«Для меня досрочный уход с поста не был неожиданностью — решение пойти на СВО было принято давно, просто раньше не позволяло здоровье. В декабре я прошел обследование и профилактику, подал заявление на праймериз. Контракт был на полгода, сейчас чувствую силы вернуться к работе», — пояснил Белослудцев.

Кроме него, на пост главы претендуют еще три человека. Заявились самовыдвиженка Дарья Нагорнова, Алексей Новоселов от «Справедливой России» и Тамара Пучкова от ЛДПР.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году несколько глав поселений ХМАО досрочно ушли на СВО. Среди них был и Белослудцев. Также мандат сложил экс-глава Леушей Павел Злыгостев, ставший фигурантом уголовного дела о растрате.

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Экс-глава поселения Мулымья (Кондинский район ХМАО) Евгений Белослудцев вернулся с СВО и подал документы на участие в выборах. Он намерен вновь возглавить муниципалитет. Об этом URA.RU сообщил сам кандидат. «Для меня досрочный уход с поста не был неожиданностью — решение пойти на СВО было принято давно, просто раньше не позволяло здоровье. В декабре я прошел обследование и профилактику, подал заявление на праймериз. Контракт был на полгода, сейчас чувствую силы вернуться к работе», — пояснил Белослудцев. Кроме него, на пост главы претендуют еще три человека. Заявились самовыдвиженка Дарья Нагорнова, Алексей Новоселов от «Справедливой России» и Тамара Пучкова от ЛДПР. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году несколько глав поселений ХМАО досрочно ушли на СВО. Среди них был и Белослудцев. Также мандат сложил экс-глава Леушей Павел Злыгостев, ставший фигурантом уголовного дела о растрате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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