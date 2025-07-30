На Сахалине после землетрясения отключили свет

На Сахалине после землетрясения было отключено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.
«Внимательно следим по включению электричества, потому, что сейчас могло там замокнуть при включении электричества. Мы можем получить неприятности. Поэтому нужно будет продумать о том, чтобы все включать последовательно, заранее понимаем, где что включаем и следим», — сказал Лимаренко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты также проводят проверки систем водоснабжения, поскольку возможны повреждения труб и снижение давления в сети.
Губернатор отметил, что все службы переведены в режим повышенной готовности. На местах организовано оказание медицинской помощи, а жители потенциально опасных районов были своевременно эвакуированы на возвышенности. Ранее мощное землетрясение было зафиксировано на Камчатке — оно стало самым сильным за последние 73 года. Эпицентр находился к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. В результате на Курильских островах было зафиксировано цунами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.