Появилась полная схема перекрытия дорог в Челябинске в день проведения благотворительного забега

В Челябинске в день проведения благотворительного забега «Достигая цели!» будут перекрыты для проезда улицы Софьи Перовской, Цвиллинга, Евтеева. Полную схему сегодня опубликовала администрация города.
«Ежегодный забег состоится 1 августа на физкультурно-спортивном комплексе „Локомотив“. Трасса пройдет от стадиона, далее по улицам Софьи Перовской и Цвиллинга до Орджоникидзе и в обратном направлении», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Для подготовки и проведения старта 1 августа в Челябинске с 17:00 до 22:00 частично перекроют движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Наглядная информация показана на схемах. О работе общественного транспорта на участках проведения забега будет сообщено дополнительно.
Благотворительный забег проводит ОАО «РЖД» в честь Дня железнодорожника. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда перекрытых участков.
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