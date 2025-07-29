29 июля 2025

Появилась полная схема перекрытия дорог в Челябинске в день проведения благотворительного забега

В Челябинске в день проведения благотворительного забега перекроют дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Забег пройдет в ближайшую пятницу (архивное фото)
Забег пройдет в ближайшую пятницу (архивное фото) Фото:

В Челябинске в день проведения благотворительного забега «Достигая цели!» будут перекрыты для проезда улицы Софьи Перовской, Цвиллинга, Евтеева. Полную схему сегодня опубликовала администрация города. 

«Ежегодный забег состоится 1 августа на физкультурно-спортивном комплексе „Локомотив“. Трасса пройдет от стадиона, далее по улицам Софьи Перовской и Цвиллинга до Орджоникидзе и в обратном направлении», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Для подготовки и проведения старта 1 августа в Челябинске с 17:00 до 22:00 частично перекроют движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Наглядная информация показана на схемах. О работе общественного транспорта на участках проведения забега будет сообщено дополнительно.

Благотворительный забег проводит ОАО «РЖД» в честь Дня железнодорожника. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда перекрытых участков. 

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В Челябинске в день проведения благотворительного забега «Достигая цели!» будут перекрыты для проезда улицы Софьи Перовской, Цвиллинга, Евтеева. Полную схему сегодня опубликовала администрация города.  «Ежегодный забег состоится 1 августа на физкультурно-спортивном комплексе „Локомотив“. Трасса пройдет от стадиона, далее по улицам Софьи Перовской и Цвиллинга до Орджоникидзе и в обратном направлении», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Для подготовки и проведения старта 1 августа в Челябинске с 17:00 до 22:00 частично перекроют движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Наглядная информация показана на схемах. О работе общественного транспорта на участках проведения забега будет сообщено дополнительно. Благотворительный забег проводит ОАО «РЖД» в честь Дня железнодорожника. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда перекрытых участков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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