29 июля 2025

В Челябинске увеличат число автобусов на популярном маршруте

В Челябинске увеличат число автобусов на маршруте №18
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске уберут маршрут №218, но усилят маршрут №18
В Челябинске уберут маршрут №218, но усилят маршрут №18 Фото:

В Челябинске усилят работу автобусного маршрута №18 и увеличат число машин на линии с 18 до 22, но при этом маршрутка №218 прекратит работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. 

«Автобус №18 (Автобусный парк — Завод ЛД), который обеспечивает связь Северо-запада с центром и Ленинским районом, с 1 августа будет ходить чаще. Число машин на линии увеличиваем с 18 до 22, что позволит сократить интервал движения до девяти минут в часы пик», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. С 1 октября планируется дальнейшее усиление маршрута.

Завтра истекает срок действия свидетельства на обслуживание маршрута № 218 Челябинск (Автобусный парк) — Старокамышинск. С 1 августа пассажиры могут воспользоваться автобусами №18 и №483 Парк Гагарина — Старокамышинск (ДК Маяковского). На маршрутах работают низкопольные автобусы большого класса.  Для экономии денег предусмотрены бесплатные пересадки в течение 60 минут. 

В Челябинске ранее на двух популярных маршрутах начали ходить автобусы среднего класса.  Речь идет о маршрутах №17а и 95. 

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В Челябинске усилят работу автобусного маршрута №18 и увеличат число машин на линии с 18 до 22, но при этом маршрутка №218 прекратит работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.  «Автобус №18 (Автобусный парк — Завод ЛД), который обеспечивает связь Северо-запада с центром и Ленинским районом, с 1 августа будет ходить чаще. Число машин на линии увеличиваем с 18 до 22, что позволит сократить интервал движения до девяти минут в часы пик», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. С 1 октября планируется дальнейшее усиление маршрута. Завтра истекает срок действия свидетельства на обслуживание маршрута № 218 Челябинск (Автобусный парк) — Старокамышинск. С 1 августа пассажиры могут воспользоваться автобусами №18 и №483 Парк Гагарина — Старокамышинск (ДК Маяковского). На маршрутах работают низкопольные автобусы большого класса.  Для экономии денег предусмотрены бесплатные пересадки в течение 60 минут.  В Челябинске ранее на двух популярных маршрутах начали ходить автобусы среднего класса.  Речь идет о маршрутах №17а и 95. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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