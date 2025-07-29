В Челябинске усилят работу автобусного маршрута №18 и увеличат число машин на линии с 18 до 22, но при этом маршрутка №218 прекратит работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Автобус №18 (Автобусный парк — Завод ЛД), который обеспечивает связь Северо-запада с центром и Ленинским районом, с 1 августа будет ходить чаще. Число машин на линии увеличиваем с 18 до 22, что позволит сократить интервал движения до девяти минут в часы пик», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. С 1 октября планируется дальнейшее усиление маршрута.
Завтра истекает срок действия свидетельства на обслуживание маршрута № 218 Челябинск (Автобусный парк) — Старокамышинск. С 1 августа пассажиры могут воспользоваться автобусами №18 и №483 Парк Гагарина — Старокамышинск (ДК Маяковского). На маршрутах работают низкопольные автобусы большого класса. Для экономии денег предусмотрены бесплатные пересадки в течение 60 минут.
В Челябинске ранее на двух популярных маршрутах начали ходить автобусы среднего класса. Речь идет о маршрутах №17а и 95.
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