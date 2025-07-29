Ягоды в Челябинской области раскупают производители южных регионов страны. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» в Каслинском районе Ольга Сегаль, продукция отправляется в Самарскую и Волгоградскую области.
«У нас высокий урожай, а в некоторых регионах его нет совсем. Поэтому за ягодами приезжают отовсюду. У нас покупатели не только челябинские и свердловские, но также из Волгоградской, Самарской, Томской областей, из Москвы, с севера и другие», — сообщила URA.RU Сегаль.
Челябинцы уже собрали 200 тонн ягод. В 2024 году этой планки удалось достигнуть лишь по итогам сезона. Согласно прогнозам садоводов, к осени удастся впервые в регионе собрать более тысячи тонн плодово-ягодной продукции, а по черной смородине — войти в десятку крупнейших производителей РФ.
Директор Ягодного союза РФ Игорь Бугорский сообщил URA.RU, из-за возвратных заморозков неурожай черной смородины в ряде хозяйств достиг 70%. Поскольку год назад ягоды тоже было мало, то переходящих остатков нет. В условиях дефицита потребители готовы ехать за продукцией за тысячи километров.
«В целом в этом году с ягодами проблема. Глобальный неурожай черники. В странах, которые являются традиционными заготовителями черники, удастся собрать только 10-15% от ожидаемого урожая. Плохо обстоят дела с вишней и малиной», — пояснил URA.RU собеседник.
Крупнейшим поставщиком вишни была Сербия. В условиях неурожая цены на ягоду значительно выросли. Как и на малину. Летние сорта всегда продавала Беларусь. Но и там ягод нет. Ремонтантные сорта поспевают сейчас, и по ним прогноз более позитивный. Кусты будут плодоносить до осенних заморозков. Частично это исправит ситуацию, но не полностью. Крупный поставщик малины Сербия также не сможет закрыть потребность. В период цветения там установились морозы. При температуре 8-10 градусов соцветия погибли. В этих условиях челябинцы, собрав урожай, получили возможность занять весомую долю рынка, обеспечивая продовольственную безопасность РФ.
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