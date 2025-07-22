22 июля 2025

Челябинцев по выходным отправят в ягодные туры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды созрели на кустах и готовы к сбору
Ягоды созрели на кустах и готовы к сбору Фото:

Жителей Челябинска начнут возить на автобусах на сбор урожая малины. Как URA.RU рассказала управляющая единственными на Урале интенсивными «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, первый рейс отправится в пятницу, 25 июля.

«Ягодные туры будут возить жителей Челябинска и Екатеринбурга. Отправление в семь утра, обратная дорога — в 16 часов», — рассказала URA.RU Сегаль.

Собирать можно не только малину. Созрели также красная, черная смородина и крыжовник. Спелые ягоды свисают с кустов. Сбор идет быстро. Один из гостей за 2,5 часа собрал 29 килограммов малины. В будни половину урожая самосборщики могут оставить себе, в выходные — треть. С куста разрешат есть без ограничений.

Отправление автобусов из Челябинска — от Алого поля в 8:00. Билет обойдется в 650 рублей, с комплексным обедом — в тысячу рублей.

В Челябинской области урожай ягод высокий. При этом в других регионах его нет. Как Сегаль отметила URA.RU, основную часть приобретают розничные покупатели. Оставшееся разбирают производители.

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Жителей Челябинска начнут возить на автобусах на сбор урожая малины. Как URA.RU рассказала управляющая единственными на Урале интенсивными «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, первый рейс отправится в пятницу, 25 июля. «Ягодные туры будут возить жителей Челябинска и Екатеринбурга. Отправление в семь утра, обратная дорога — в 16 часов», — рассказала URA.RU Сегаль. Собирать можно не только малину. Созрели также красная, черная смородина и крыжовник. Спелые ягоды свисают с кустов. Сбор идет быстро. Один из гостей за 2,5 часа собрал 29 килограммов малины. В будни половину урожая самосборщики могут оставить себе, в выходные — треть. С куста разрешат есть без ограничений. Отправление автобусов из Челябинска — от Алого поля в 8:00. Билет обойдется в 650 рублей, с комплексным обедом — в тысячу рублей. В Челябинской области урожай ягод высокий. При этом в других регионах его нет. Как Сегаль отметила URA.RU, основную часть приобретают розничные покупатели. Оставшееся разбирают производители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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