Жителей Челябинска начнут возить на автобусах на сбор урожая малины. Как URA.RU рассказала управляющая единственными на Урале интенсивными «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, первый рейс отправится в пятницу, 25 июля.
«Ягодные туры будут возить жителей Челябинска и Екатеринбурга. Отправление в семь утра, обратная дорога — в 16 часов», — рассказала URA.RU Сегаль.
Собирать можно не только малину. Созрели также красная, черная смородина и крыжовник. Спелые ягоды свисают с кустов. Сбор идет быстро. Один из гостей за 2,5 часа собрал 29 килограммов малины. В будни половину урожая самосборщики могут оставить себе, в выходные — треть. С куста разрешат есть без ограничений.
Отправление автобусов из Челябинска — от Алого поля в 8:00. Билет обойдется в 650 рублей, с комплексным обедом — в тысячу рублей.
В Челябинской области урожай ягод высокий. При этом в других регионах его нет. Как Сегаль отметила URA.RU, основную часть приобретают розничные покупатели. Оставшееся разбирают производители.
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