Украинские подразделения оставляют свои позиции в районе Красноармейска (Покровск). Об этом рассказал штурмовик 1-й славянской бригады в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин.
«Противник отступает. Под нашим натиском тоже они бросают закрепы», — сказал Калугин в разговоре с ТАСС.
Он отметил, что это связано с тем, что российские войска наступают на Красноармейск. Несмотря на сложность направления, отметил военнослужащий, ВС РФ продолжают продвигаться вглубь украинской территории. Он также подчеркнул, что, отступая, украинские солдаты оставляют оружие и боеприпасы.
Накануне сообщалось, что украинское командование эвакуировало из Красноармейска свой штаб. Такой шаг, по мнению военного корреспондента Алексея Гавриша, означает, что ВСУ готовы сдать город. Однако, несмотря на это, украинские военнослужащие получили приказ держаться до последнего.
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