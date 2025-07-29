Уровень воды в реке Куса поднялся на один метр, прокурор контролирует ситуацию

Уровень воды в реке Куса (Челябинская область) поднялся на один метр вследствие непрекращающегося ливня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, добавив, что ситуация находится на контроле ведомства.
«В связи с обильными атмосферными осадками произошел разлив русла реки Куса, уровень воды поднялся на один метр, в связи с чем произошло подтопление приусадебных участков на двух улицах Магнитского городского поселения и размыв автомобильного моста. Прокурором Кусинского района ситуация с подтоплением поставлена на личный контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в поселке введен режим повышенной готовности, пункты временного размещения готовы принять жителей.
«В настоящее время администрациями Кусинского муниципального района и Магнитского городского поселения произведены работы по вскрытию двух участков дорожного полотна с целью отвода воды из русла реки Куса. Кроме того, в прокуратуре района для приема обращений граждан организована работа „горячей“ линии по телефону 8 (351-54) 3-47-16», — добавили в ведомстве.
Магнитку затопило после сильного ливня. Некоторые дороги и мосты в поселке оказались размыты. Жителям предложили эвакуироваться, но большая часть из них отказалась покидать дома. Глава района Юрий Лысяков лично контролирует ситуацию.
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