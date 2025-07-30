Росстандарт запретил продавать в России некоторые китайские грузовики

В России запретили выпуск в обращение транспортных средств китайской марки DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
«Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, Росстандарт информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств, в соответствии с которыми приостановлено действие одобрений типа транспортного средства и типа шасси.
Росстандарт принял такое решение из-за выявления нарушений обязательных требований, которые создают серьезную угрозу для жизни и здоровья как водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения. В числе нарушений отмечаются несоответствие транспортных средств установленным стандартам по таким параметрам, как эффективность работы тормозной системы, уровень шума, производимого при движении, идентификация элементов управления автомобилем, а также наличие системы экстренного вызова оперативных служб.
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