Росстандарт запретил продавать в России некоторые китайские грузовики

Росстандарт запретил ввоз грузовиков марок DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK
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Грузовики DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK запретили продавать в России
Грузовики DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK запретили продавать в России Фото:

В России запретили выпуск в обращение транспортных средств китайской марки DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, Росстандарт информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств, в соответствии с которыми приостановлено действие одобрений типа транспортного средства и типа шасси.

Росстандарт принял такое решение из-за выявления нарушений обязательных требований, которые создают серьезную угрозу для жизни и здоровья как водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения. В числе нарушений отмечаются несоответствие транспортных средств установленным стандартам по таким параметрам, как эффективность работы тормозной системы, уровень шума, производимого при движении, идентификация элементов управления автомобилем, а также наличие системы экстренного вызова оперативных служб.

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В России запретили выпуск в обращение транспортных средств китайской марки DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. «Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, Росстандарт информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств, в соответствии с которыми приостановлено действие одобрений типа транспортного средства и типа шасси. Росстандарт принял такое решение из-за выявления нарушений обязательных требований, которые создают серьезную угрозу для жизни и здоровья как водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения. В числе нарушений отмечаются несоответствие транспортных средств установленным стандартам по таким параметрам, как эффективность работы тормозной системы, уровень шума, производимого при движении, идентификация элементов управления автомобилем, а также наличие системы экстренного вызова оперативных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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