Жителей Камчатки, которым не куда идти из-за землетрясения, разместят в ПВР

Организованы временные центры размещения для граждан, которым не куда идти из-за землетрясения. Об этом сообщает Правительство Камчатского края.
«Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. По сообщениям министерства по ЧС Камчатского края опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет», — сказано в сообщении telegram-канала.
Кроме того, Правительство региона добавило, что сейчас проводится обследование домов, результаты которого будут обнародованы 31 июля. Для граждан, проживающих в Петропавловске-Камчатском, Елизовском муниципальном округе и в городе Вилючинске организованы пункты временного размещения. Для получения необходимой информации работает горячая линия по номеру 8-800-141-0000, напоминают власти. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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