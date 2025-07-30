Жителей Камчатки, которым не куда идти из-за землетрясения, разместят в ПВР

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Жителей Камчатки разместят в пунктах временного размещения
Жителей Камчатки разместят в пунктах временного размещения Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Организованы временные центры размещения для граждан, которым не куда идти из-за землетрясения. Об этом сообщает Правительство Камчатского края.

«Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. По сообщениям министерства по ЧС Камчатского края опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет», — сказано в сообщении telegram-канала. 

Кроме того, Правительство региона добавило, что сейчас проводится обследование домов, результаты которого будут обнародованы 31 июля. Для граждан, проживающих в Петропавловске-Камчатском, Елизовском муниципальном округе и в городе Вилючинске организованы пункты временного размещения. Для получения необходимой информации работает горячая линия по номеру 8-800-141-0000, напоминают власти. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Организованы временные центры размещения для граждан, которым не куда идти из-за землетрясения. Об этом сообщает Правительство Камчатского края. «Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. По сообщениям министерства по ЧС Камчатского края опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет», — сказано в сообщении telegram-канала.  Кроме того, Правительство региона добавило, что сейчас проводится обследование домов, результаты которого будут обнародованы 31 июля. Для граждан, проживающих в Петропавловске-Камчатском, Елизовском муниципальном округе и в городе Вилючинске организованы пункты временного размещения. Для получения необходимой информации работает горячая линия по номеру 8-800-141-0000, напоминают власти. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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