Курганцы простились с бойцом, погибшим на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курганской области простились с военнослужащим мотострелковой роты Дмитрием Токаревым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.
«В зоне СВО погиб Токарев Дмитрий Сергеевич. Он служил стрелком в мотострелковой роте», — сообщили URA.RU в военкомате области.
В Белозерском округе простились с погибшим на передовой Дмитрием Токаревым
На фронт Токарев уходил в ноябре 2024 года. Прощание с бойцом прошло 30 июля в Белозерском доме культуры.
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