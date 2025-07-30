На СВО погиб стрелок Токарев из Курганской области. Фото

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Курганцы простились с бойцом, погибшим на фронте
Курганцы простились с бойцом, погибшим на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простились с военнослужащим мотострелковой роты Дмитрием Токаревым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.

«В зоне СВО погиб Токарев Дмитрий Сергеевич. Он служил стрелком в мотострелковой роте», — сообщили URA.RU в военкомате области. 

В Белозерском округе простились с погибшим на передовой Дмитрием Токаревым
В Белозерском округе простились с погибшим на передовой Дмитрием Токаревым
Фото:

На фронт Токарев уходил в ноябре 2024 года. Прощание с бойцом прошло 30 июля в Белозерском доме культуры.

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В Курганской области простились с военнослужащим мотострелковой роты Дмитрием Токаревым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. «В зоне СВО погиб Токарев Дмитрий Сергеевич. Он служил стрелком в мотострелковой роте», — сообщили URA.RU в военкомате области.  На фронт Токарев уходил в ноябре 2024 года. Прощание с бойцом прошло 30 июля в Белозерском доме культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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