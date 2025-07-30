Премьер Польши допустил скорое завершение СВО

В ближайшее время возможно временное прекращение российско-украинского вооруженного конфликта. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск.
«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет остановлен в ближайшее время», — цитируют Туска. Сообщение опубликовано на сайте агентства РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп обозначил срок, в течение которого Россия должна прекратить боевые действия на территории Украины. Кроме того, он выдвинул ультиматум, заявив о возможности введения 100-процентных тарифов на товары российского происхождения, а также о введении ограничительных мер в отношении государств, приобретающих российскую нефть.
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