Житель Златоуста (Челябинская область) Дмитрий Мательцев сумел вернуть жизнь советскому автомобилю «ЗАЗ-965». Как рассказал URA.RU хозяин автомобиля, на реставрацию ушло более 10-ти лет.
«Вложeно много души, врeмени, сpeдств. Mашинa полноcтью paзбиралась, красилaсь, aнтикoрилaсь, прoмaзывaлаcь и сoбиралась на пoлноcтью нoвыx запчаcтяx. Салон перешит, мотор работают идеально», — рассказал URA.RU Мательцев.
Ретро-автомобиль златоустовец приобрел в 2006 году в Каслях в память о дедушке. У родственника была такая же модель. Ездит сам, а когда просят прокатить, не отказывает. Обычно с такими просьбами к нему приходят молодые люди, но не только они. Когда не было денег, хотел продать машину, однако передумал.
Автомобиль сошел с конвейера в 1963 году. За свой кузов получил прозвище «Горбатый». Первоначально «ЗАЗ-965» оснащали двигателем мощностью всего лишь 27 лошадиных сил. Позже завод стал предлагать улучшенные варианты с несколько более мощным агрегатом, выдающим уже 30 лошадиных сил. Технические характеристики автомобиля за счет этого улучшились.
По данным URA.RU, ретрокар разрабатывался на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА). Из-за большой нагрузки, связанной с выпуском другой модели «Москвич-402», проект передали заводу «Коммунар» в Запорожье (Украина). До этого завод специализировался на сельхозтехнике, но успешно переориентировался и начал массовое производство новых автомобилей.
Особое внимание златоустовцев привлекла оригинальная конструкция дверей, открывающихся назад, ручки оригинальной формы и отсутствие традиционного багажника. Спереди у машины стоят бензобак, запасное колесо, нагреватель воды для стеклоомывателя и специальный ящик для инструментов.
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