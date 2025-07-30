Минобрнауки Ингушетии опровергло сообщения об обысках

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Оперативные мероприятия якобы были связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей
Оперативные мероприятия якобы были связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей Фото:

Минобрнауки Республики Ингушетия опровергло сообщения об обысках в своем здании. Ранее в ряде СМИ появилась информация о проведении обысков в здании Министерства образования и науки.

«Никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Некоторые информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о якобы прошедших следственных действиях в здании Минобрнауки Ингушетии. Оперативные мероприятия якобы были связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионе.

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Минобрнауки Республики Ингушетия опровергло сообщения об обысках в своем здании. Ранее в ряде СМИ появилась информация о проведении обысков в здании Министерства образования и науки. «Никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Некоторые информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о якобы прошедших следственных действиях в здании Минобрнауки Ингушетии. Оперативные мероприятия якобы были связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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