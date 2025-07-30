Минобрнауки Ингушетии опровергло сообщения об обысках

Минобрнауки Республики Ингушетия опровергло сообщения об обысках в своем здании. Ранее в ряде СМИ появилась информация о проведении обысков в здании Министерства образования и науки.
«Никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Некоторые информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о якобы прошедших следственных действиях в здании Минобрнауки Ингушетии. Оперативные мероприятия якобы были связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионе.
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