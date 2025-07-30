Россия ответила на планы Австрии вступить в НАТО

Австрия взяла на себя международное обязательство сохранять статус постоянного нейтралитета и закрепила это в конституции. Об этом напомнило стране российское министерство иностранных дел. Таким образом в ведомстве прокомментировали желание Вены обсудить вступление в НАТО.
«У Вены есть зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. Заявления о готовности Австрии обсуждать членство в НАТО являются оскорблением австрийцев, большинство из которых выступают за внеблоковый статус», — отметили в МИД РФ, их заявление передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что власти страны намерены рассмотреть вопрос о возможном присоединении к Североатлантическому альянсу. Такая инициатива, по ее словам, связана с якобы угрозой со стороны России. При этом министр подчеркнула, что на данный момент ни парламент, ни население Австрии не поддерживают идею вступления в НАТО.
Согласно положениям Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанного 15 мая 1955 года СССР, США, Великобританией и Францией, страна обязалась соблюдать постоянный нейтралитет. В июне того же года в Австрии был принят федеральный конституционный закон, закрепляющий этот статус. Документ гарантирует суверенитет государства во внутренних и международных делах, незыблемость ее территории и демократический строй.
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