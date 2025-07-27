Власти Австрии собираются обсудить вопрос о возможном присоединении к НАТО. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер.
«Я не хочу с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно», — заявила Майнль-Райзингер в интервью немецкому изданию Welt. Министр отметила, что открыта для широкой публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны. В то же время она признала, что на данный момент ни в парламенте, ни среди населения нет большинства, выступающего за вступление в НАТО. Тем не менее подобное обсуждение, по мнению Майнль-Райзингер, может быть полезным для общества.
По словам главы МИД, одних лишь гарантий нейтралитета уже недостаточно для защиты Австрии в условиях возрастающей нестабильности в сфере глобальной безопасности и якобы усиления агрессивных действий со стороны России. Она подчеркнула, что важнейшую роль играют инвестиции в оборонный потенциал страны и развитие партнерских отношений.
Майнль-Райзингер также напомнила, что Австрия уже вносит существенный вклад в европейскую безопасность: страна направляет своих военных в многочисленные миротворческие миссии Евросоюза и оказывает поддержку единой политике безопасности и обороны ЕС. По ее словам, статус нейтралитета Австрии заметно изменился после вступления страны в Евросоюз в 1995 году.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен подчеркивал, что Австрия по-прежнему не вступает в военные союзы и не допускает постоянного размещения иностранных войск на своей территории согласно принципам нейтралитета, действующим с 1955 года. Оборона страны обеспечивается исключительно собственными силами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не рассматривает Европу как противника, а только лишь как торгового партнера. Все заявления западных политиков о мнимой российской угрозе являются мифом, служащим для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем и оправдать огромные траты на милитаризацию и военную поддержку Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.