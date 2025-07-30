Захарова: угрозы ударов по ядерным объектам Ирана вызывают озабоченность

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Планы некоторых стран по иранскому вопросу вызывают тревогу, заявила Захарова
Планы некоторых стран по иранскому вопросу вызывают тревогу, заявила Захарова Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Поступающие в адрес Ирана угрозы нанесения ударов по ядерным объектам страны вызывают серьезную озабоченность. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не могут не вызывать серьезную озабоченность регулярно раздающиеся угрозы в адрес Ирана нанести новые ракетно-бомбовые удары по его ядерным объектам», — передает слова Захаровой РИА Новости. По ее словам, особую циничность этим заявлениям придает то, что они звучат под предлогом борьбы с распространением ядерного оружия.

Представитель МИД подчеркнула недопустимость превращения бомбардировок ядерных объектов в обычную международную практику. Она отметила, что связанные с этим катастрофические риски невозможно игнорировать или оправдать.

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Поступающие в адрес Ирана угрозы нанесения ударов по ядерным объектам страны вызывают серьезную озабоченность. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Не могут не вызывать серьезную озабоченность регулярно раздающиеся угрозы в адрес Ирана нанести новые ракетно-бомбовые удары по его ядерным объектам», — передает слова Захаровой РИА Новости. По ее словам, особую циничность этим заявлениям придает то, что они звучат под предлогом борьбы с распространением ядерного оружия. Представитель МИД подчеркнула недопустимость превращения бомбардировок ядерных объектов в обычную международную практику. Она отметила, что связанные с этим катастрофические риски невозможно игнорировать или оправдать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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