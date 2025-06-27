Президент Белоруссии отреагировал на удары по ядерным объектам Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, грубо нарушают международное право и Женевскую конвенцию. Об этом он сказал в ходе заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.
«Удары по ядерным объектам Ирана, находящиеся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положение международного права, включая договор о нераспространении ядерного оружия и Женевскую конвенцию 1949 года», — подчеркнул Лукашенко. Его слова передает ТАСС.
Лукашенко также напомнил, что ядерная тематика особенно болезненно воспринимается на территории Беларуси. Связано это с тем, что Республика особенно сильно пострадала после аварии на Чернобыльской АЭС, уточнил глава страны.
США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак, что вызвало резкую реакцию России и призывы к экстренному заседанию Совбеза ООН. В российском МИД также заявили, что эти действия нарушают международное право, подрывают режим нераспространения ядерного оружия и создают угрозу региональной и глобальной безопасности. В настоящий момент между Израилем и Ираном действует перемирие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.