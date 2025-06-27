Президент Белоруссии отреагировал на удары по ядерным объектам Ирана

Лукашенко: удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право
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Александр Лукашенко обвинил всех, кто ударил по ядерным объектам Ирана, в нарушении международного права и Женевской конвенции
Александр Лукашенко обвинил всех, кто ударил по ядерным объектам Ирана, в нарушении международного права и Женевской конвенции Фото:
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, грубо нарушают международное право и Женевскую конвенцию. Об этом он сказал в ходе заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.

«Удары по ядерным объектам Ирана, находящиеся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положение международного права, включая договор о нераспространении ядерного оружия и Женевскую конвенцию 1949 года», — подчеркнул Лукашенко. Его слова передает ТАСС. 

Лукашенко также напомнил, что ядерная тематика особенно болезненно воспринимается на территории Беларуси. Связано это с тем, что Республика особенно сильно пострадала после аварии на Чернобыльской АЭС, уточнил глава страны. 

США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак, что вызвало резкую реакцию России и призывы к экстренному заседанию Совбеза ООН. В российском МИД также заявили, что эти действия нарушают международное право, подрывают режим нераспространения ядерного оружия и создают угрозу региональной и глобальной безопасности. В настоящий момент между Израилем и Ираном действует перемирие.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, грубо нарушают международное право и Женевскую конвенцию. Об этом он сказал в ходе заседания XII Форума регионов России и Белоруссии. «Удары по ядерным объектам Ирана, находящиеся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положение международного права, включая договор о нераспространении ядерного оружия и Женевскую конвенцию 1949 года», — подчеркнул Лукашенко. Его слова передает ТАСС.  Лукашенко также напомнил, что ядерная тематика особенно болезненно воспринимается на территории Беларуси. Связано это с тем, что Республика особенно сильно пострадала после аварии на Чернобыльской АЭС, уточнил глава страны.  США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак, что вызвало резкую реакцию России и призывы к экстренному заседанию Совбеза ООН. В российском МИД также заявили, что эти действия нарушают международное право, подрывают режим нераспространения ядерного оружия и создают угрозу региональной и глобальной безопасности. В настоящий момент между Израилем и Ираном действует перемирие.
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