Главред информагентства «Контроль» Динамудин Садихов, выдвинутый областным отделением партии «Гражданская инициатива», не смог собрать нужное количество подписей депутатов и мэров для регистрации на досрочные выборы губернатора Свердловской области. Он представил лишь одну подпись в свою поддержку, рассказали в пресс-службе областного избиркома.
«В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — одна подпись», — пояснили там. Включить в состав Совфеда Садихов предложил мастера по ремонту Сергея Бороздина, преподавателя УрГЮУ Илону Рейнгардт и Наталью Шейченко.
Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов. «Тут сыграло мое незнание участия в выборах (подписи, которые собрал Садихов, нужно было нотариально заверить, но он не успел, — прим. URA.RU), да и подсказать некому было... Меня поддержали 27 „единороссов“» — написал журналист в своем telegram-канале.
Муниципальный фильтр осталось пройти юристу Ивану Волкову («Российский Общенародный Союз»). Ранее подписи в свою поддержку в избирком принес врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов, которые пройдут с 12 по 14 сентября, — в сюжете URA.RU.
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