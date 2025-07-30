Кандидат в свердловские губернаторы принес в избирком одну подпись в свою поддержку. Фото

Динамудин Садихов не смог собрать подписи на выборы в свердловские губернаторы
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Садихов заявил, что не заверил подписи у нотариуса
Садихов заявил, что не заверил подписи у нотариуса Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Главред информагентства «Контроль» Динамудин Садихов, выдвинутый областным отделением партии «Гражданская инициатива», не смог собрать нужное количество подписей депутатов и мэров для регистрации на досрочные выборы губернатора Свердловской области. Он представил лишь одну подпись в свою поддержку, рассказали в пресс-службе областного избиркома.

«В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — одна подпись», — пояснили там. Включить в состав Совфеда Садихов предложил мастера по ремонту Сергея Бороздина, преподавателя УрГЮУ Илону Рейнгардт и Наталью Шейченко.

Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов. «Тут сыграло мое незнание участия в выборах (подписи, которые собрал Садихов, нужно было нотариально заверить, но он не успел, — прим. URA.RU), да и подсказать некому было... Меня поддержали 27 „единороссов“» — написал журналист в своем telegram-канале.

Муниципальный фильтр осталось пройти юристу Ивану Волкову («Российский Общенародный Союз»). Ранее подписи в свою поддержку в избирком принес врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов, которые пройдут с 12 по 14 сентября, — в сюжете URA.RU.

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Главред информагентства «Контроль» Динамудин Садихов, выдвинутый областным отделением партии «Гражданская инициатива», не смог собрать нужное количество подписей депутатов и мэров для регистрации на досрочные выборы губернатора Свердловской области. Он представил лишь одну подпись в свою поддержку, рассказали в пресс-службе областного избиркома. «В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — одна подпись», — пояснили там. Включить в состав Совфеда Садихов предложил мастера по ремонту Сергея Бороздина, преподавателя УрГЮУ Илону Рейнгардт и Наталью Шейченко. Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов. «Тут сыграло мое незнание участия в выборах (подписи, которые собрал Садихов, нужно было нотариально заверить, но он не успел, — прим. URA.RU), да и подсказать некому было... Меня поддержали 27 „единороссов“» — написал журналист в своем telegram-канале. Муниципальный фильтр осталось пройти юристу Ивану Волкову («Российский Общенародный Союз»). Ранее подписи в свою поддержку в избирком принес врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов, которые пройдут с 12 по 14 сентября, — в сюжете URA.RU.
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