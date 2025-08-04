Туристы ХМАО скупают дешевые туры в Китай

У туристов из Югры набирают популярность туры в Китай. Жители региона чаще стали выбирать направление из-за более выгодных условий отдыха, по сравнению с другими азиатскими странами. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентством SoloWay.
«Летом Китай очень популярен. Многие туда летят, потому что достаточно недорогие туры, по сравнению с тайским Пхукетом или Вьетнамом. И на месте там все недорого. Вылеты есть из Екатеринбурга и Новосибирска — много полетной программы», — пояснила журналисту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.
В Китай едут как за экскурсионной программой из-за большого количества культурных локаций, так и за гастротуризмом. Но здесь популярен и пляжный отдых. Например, тропический остров Хайнань на юге страны называют «китайскими Гавайями». Но отдыхать турагенты советуют в Китае прежде всего летом из погоды.
«В конце августа — сентябре сезон тайфунов. И возможна плохая погода», — объясняет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что по прошлым летом югорчане стали чаще путешествовать в Казахстан. По данным аналитиков «Мегафона», страну выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Турция, Абхазия, Азербайджан, Киргизия.
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