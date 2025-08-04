04 августа 2025

Туристы ХМАО скупают дешевые туры в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще путешествовать в Китай
Югорчане стали чаще путешествовать в Китай Фото:

У туристов из Югры набирают популярность туры в Китай. Жители региона чаще стали выбирать направление из-за более выгодных условий отдыха, по сравнению с другими азиатскими странами. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентством SoloWay.

«Летом Китай очень популярен. Многие туда летят, потому что достаточно недорогие туры, по сравнению с тайским Пхукетом или Вьетнамом. И на месте там все недорого. Вылеты есть из Екатеринбурга и Новосибирска — много полетной программы», — пояснила журналисту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.

В Китай едут как за экскурсионной программой из-за большого количества культурных локаций, так и за гастротуризмом. Но здесь популярен и пляжный отдых. Например, тропический остров Хайнань на юге страны называют «китайскими Гавайями». Но отдыхать турагенты советуют в Китае прежде всего летом из погоды.

«В конце августа — сентябре сезон тайфунов. И возможна плохая погода», — объясняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что по прошлым летом югорчане стали чаще путешествовать в Казахстан. По данным аналитиков «Мегафона», страну выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Турция, Абхазия, Азербайджан, Киргизия.

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У туристов из Югры набирают популярность туры в Китай. Жители региона чаще стали выбирать направление из-за более выгодных условий отдыха, по сравнению с другими азиатскими странами. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентством SoloWay. «Летом Китай очень популярен. Многие туда летят, потому что достаточно недорогие туры, по сравнению с тайским Пхукетом или Вьетнамом. И на месте там все недорого. Вылеты есть из Екатеринбурга и Новосибирска — много полетной программы», — пояснила журналисту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. В Китай едут как за экскурсионной программой из-за большого количества культурных локаций, так и за гастротуризмом. Но здесь популярен и пляжный отдых. Например, тропический остров Хайнань на юге страны называют «китайскими Гавайями». Но отдыхать турагенты советуют в Китае прежде всего летом из погоды. «В конце августа — сентябре сезон тайфунов. И возможна плохая погода», — объясняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что по прошлым летом югорчане стали чаще путешествовать в Казахстан. По данным аналитиков «Мегафона», страну выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Турция, Абхазия, Азербайджан, Киргизия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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