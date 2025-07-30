«Хорошо воюют ребята»: Путин высоко оценил бойцов 34-й бригады

Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В ходе беседы руководитель региона поблагодарил главу государства за присвоение 34-й отдельной мотострелковой бригаде почетного звания «гвардейская».
«Спасибо вам за это большое. Потому что 70% наших мобилизованных ребят — это те, кто служит именно в этой 34-й бригаде», — сказал Темрезов. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля. В ответ Владимир Путин дал высокую оценку бойцам соединения: «Хорошо воюют ребята».
34-я мотострелковая бригада дислоцируется на территории Карачаево-Черкесской Республики. Бойцы этой бригады принимают активное участие в специальной военной операции.
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