«Хорошо воюют ребята»: Путин высоко оценил бойцов 34-й бригады

Путин поблагодарил бойцов 34-й бригады
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Путин отметил способности российских военных
Путин отметил способности российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В ходе беседы руководитель региона поблагодарил главу государства за присвоение 34-й отдельной мотострелковой бригаде почетного звания «гвардейская».

«Спасибо вам за это большое. Потому что 70% наших мобилизованных ребят — это те, кто служит именно в этой 34-й бригаде», — сказал Темрезов. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля. В ответ Владимир Путин дал высокую оценку бойцам соединения: «Хорошо воюют ребята».

34-я мотострелковая бригада дислоцируется на территории Карачаево-Черкесской Республики. Бойцы этой бригады принимают активное участие в специальной военной операции.

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В ходе беседы руководитель региона поблагодарил главу государства за присвоение 34-й отдельной мотострелковой бригаде почетного звания «гвардейская». «Спасибо вам за это большое. Потому что 70% наших мобилизованных ребят — это те, кто служит именно в этой 34-й бригаде», — сказал Темрезов. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля. В ответ Владимир Путин дал высокую оценку бойцам соединения: «Хорошо воюют ребята». 34-я мотострелковая бригада дислоцируется на территории Карачаево-Черкесской Республики. Бойцы этой бригады принимают активное участие в специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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