В Челябинске до 4 августа будет закрыто движение для транспорта по улицам Коммуны и Советской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Движение по улицам Коммуны и Советской временно закроют. С 22 часов 30 июля до 22 часов 4 августа на пересечении улиц Коммуны и Советской, а также по улице Коммуны в районе дома № 32», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Причиной ограничения стало проведение ремонта теплотрассы.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее показал первые результаты масштабной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Программа подразумевает, в том числе ремонт магистральных объектов теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения.
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