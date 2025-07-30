В Челябинске закроют движение по двум улицам в центре города. Схема

В Челябинске закроют движение по улицам Коммуны и Советской
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Ограничение на проезд будет действовать несколько дней
Ограничение на проезд будет действовать несколько дней Фото:

В Челябинске до 4 августа будет закрыто движение для транспорта по улицам Коммуны и Советской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Движение по улицам Коммуны и Советской временно закроют. С 22 часов 30 июля до 22 часов 4 августа на пересечении улиц Коммуны и Советской, а также по улице Коммуны в районе дома № 32», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Причиной ограничения стало проведение ремонта теплотрассы. 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее показал первые результаты масштабной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Программа подразумевает, в том числе ремонт магистральных объектов теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения. 

Схема ограничения движения по улицам Коммуны и Советской в Челябинске
Схема ограничения движения по улицам Коммуны и Советской в Челябинске
Фото:

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В Челябинске до 4 августа будет закрыто движение для транспорта по улицам Коммуны и Советской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Движение по улицам Коммуны и Советской временно закроют. С 22 часов 30 июля до 22 часов 4 августа на пересечении улиц Коммуны и Советской, а также по улице Коммуны в районе дома № 32», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Причиной ограничения стало проведение ремонта теплотрассы.  Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее показал первые результаты масштабной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Программа подразумевает, в том числе ремонт магистральных объектов теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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