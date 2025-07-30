В Apple призвали владельцев iPhone срочно обновить свои устройства

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Владельцев iPhone призвали обновиться для улучшения безопасности
Владельцев iPhone призвали обновиться для улучшения безопасности Фото:

Apple настоятельно рекомендовала владельцам iPhone как можно скорее установить новую версию операционной системы — iOS 18.6. Об этом сообщил специалист по безопасности Джош Штейн, работающий в компании Jamf, которая сотрудничает только с Apple.

«Учитывая, что это обновление небольшое и в основном направлено на улучшение безопасности, мы рекомендуем пользователям обновиться как можно скорее», — сказал Джош Штейн, его слова передает Daily Express. Специалист уточнил, что апдейт является обязательным для установки, поскольку затрагивает критически важные компоненты системы — он исправляет много ошибок и уязвимостей.

Журналисты же отмечают, что iOS 18.6 не содержит новых функций или изменений в интерфейсе. Они пояснили, что это связано с завершением жизненного цикла версии — уже в сентябре ожидается релиз следующей операционной системы iOS 26. Среди исправленных проблем в обновлении названы уязвимости в WebKit, которые могли привести к утечке конфиденциальных данных пользователей, а также неполадки в работе системных фреймворков CoreAudio и CoreMedia. При этом Джош Штейн подчеркнул, что ни одна из исправленных уязвимостей якобы не была использована злоумышленниками на практике.

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Apple настоятельно рекомендовала владельцам iPhone как можно скорее установить новую версию операционной системы — iOS 18.6. Об этом сообщил специалист по безопасности Джош Штейн, работающий в компании Jamf, которая сотрудничает только с Apple. «Учитывая, что это обновление небольшое и в основном направлено на улучшение безопасности, мы рекомендуем пользователям обновиться как можно скорее», — сказал Джош Штейн, его слова передает Daily Express. Специалист уточнил, что апдейт является обязательным для установки, поскольку затрагивает критически важные компоненты системы — он исправляет много ошибок и уязвимостей. Журналисты же отмечают, что iOS 18.6 не содержит новых функций или изменений в интерфейсе. Они пояснили, что это связано с завершением жизненного цикла версии — уже в сентябре ожидается релиз следующей операционной системы iOS 26. Среди исправленных проблем в обновлении названы уязвимости в WebKit, которые могли привести к утечке конфиденциальных данных пользователей, а также неполадки в работе системных фреймворков CoreAudio и CoreMedia. При этом Джош Штейн подчеркнул, что ни одна из исправленных уязвимостей якобы не была использована злоумышленниками на практике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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