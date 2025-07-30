МВД прокомментировало задержание комика Дмитрия Хрусталева

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Полиция задержала мужчину в калининградском Храброво, по некоторым сообщениям - им был Хрусталев
Полиция задержала мужчину в калининградском Храброво, по некоторым сообщениям - им был Хрусталев Фото:

Полицейские задержали мужчину в аэропорту Калининграда — во время посадки на рейс он начал конфликтовать с бортпроводницей. Имя задержанного не называется, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев был снят с рейса из-за соответствующего поведения.

«Транспортными полицейскими Калининграда к административной ответственности привлечен авиапассажир, нарушивший общественный порядок», — сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу в беседе с «КП-Петербург». Там отметили, что задержанный выражался нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. О том, что пассажир был пьян, в полиции не сообщают.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво от сотрудника самолета поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна сообщением Калининград-Москва требуется наряд полиции. Прибывшие полицейские, как сообщают в МВД, задержали 46-летнего мужчину. При этом они уточняют, что это был уроженец Москвы, в то время как сам Хрусталев из Ленинграда.

Ранее стало известно, что комик был снят с рейса Калининград-Москва за неадекватное поведение. Якобы он поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал конфликтовать с бортпроводниками и нецензурно выражаться в их адрес и в адрес пассажиров, в том числе семей с детьми. 

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Полицейские задержали мужчину в аэропорту Калининграда — во время посадки на рейс он начал конфликтовать с бортпроводницей. Имя задержанного не называется, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев был снят с рейса из-за соответствующего поведения. «Транспортными полицейскими Калининграда к административной ответственности привлечен авиапассажир, нарушивший общественный порядок», — сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу в беседе с «КП-Петербург». Там отметили, что задержанный выражался нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. О том, что пассажир был пьян, в полиции не сообщают. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво от сотрудника самолета поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна сообщением Калининград-Москва требуется наряд полиции. Прибывшие полицейские, как сообщают в МВД, задержали 46-летнего мужчину. При этом они уточняют, что это был уроженец Москвы, в то время как сам Хрусталев из Ленинграда. Ранее стало известно, что комик был снят с рейса Калининград-Москва за неадекватное поведение. Якобы он поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал конфликтовать с бортпроводниками и нецензурно выражаться в их адрес и в адрес пассажиров, в том числе семей с детьми. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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