Раскрыта неожиданная просьба погибшей биатлонистки Дальмайер в завещании

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, погибшая в горах Пакистана, просила в своем завещании оставить ее тело на месте трагедии. Об этом сообщает DPA.
«Биатлонистка Дальмайер, погибшая в Пакистане, в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на зарубежное издание.
Ранее олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на одну из горных вершин в Пакистане. Тело женщины было обнаружено в горах. Во время экспедиции спортсменка попала под камнепад и получила тяжелые травмы. Спасательные службы долгое время не могли добраться до нее из-за сложных условий.
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