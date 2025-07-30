Раскрыта неожиданная просьба погибшей биатлонистки Дальмайер в завещании

Биатлонистка Дальмайер просила оставить ее тело в горах в случае гибели
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Дальмайер погибла в горах Пакистана (фото из архива)
Дальмайер погибла в горах Пакистана (фото из архива) Фото:

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, погибшая в горах Пакистана, просила в своем завещании оставить ее тело на месте трагедии. Об этом сообщает DPA.

«Биатлонистка Дальмайер, погибшая в Пакистане, в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на зарубежное издание.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на одну из горных вершин в Пакистане. Тело женщины было обнаружено в горах. Во время экспедиции спортсменка попала под камнепад и получила тяжелые травмы. Спасательные службы долгое время не могли добраться до нее из-за сложных условий.

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, погибшая в горах Пакистана, просила в своем завещании оставить ее тело на месте трагедии. Об этом сообщает DPA. «Биатлонистка Дальмайер, погибшая в Пакистане, в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на зарубежное издание. Ранее олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на одну из горных вершин в Пакистане. Тело женщины было обнаружено в горах. Во время экспедиции спортсменка попала под камнепад и получила тяжелые травмы. Спасательные службы долгое время не могли добраться до нее из-за сложных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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