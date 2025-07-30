Назван главный фактор возникновения многих серьезных болезней

Качество и ритм сна напрямую влияют на риск развития более 170 заболеваний, включая диабет, цирроз печени и болезнь Паркинсона. К такому выводу пришли ученые по итогам масштабного анализа данных почти 90 тысяч человек из британского биобанка UK Biobank. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Health Data Science.
Как отмечают авторы работы, в отличие от предыдущих исследований, которые опирались на опросы, этот анализ использовал объективные показатели сна. Ученые собрали данные акселерометров, которые участники носили на протяжении нескольких лет. Это позволило точно оценить длительность, регулярность, стабильность сна и частоту ночных пробуждений.
Исследователи зафиксировали, что нарушения режима сна могут более чем вдвое повысить риск ряда тяжелых заболеваний. В частности, у людей, засыпающих после 00:30, вероятность цирроза печени оказалась в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто ложится спать около 23:00. А нестабильный график и частые пробуждения существенно увеличивали риск гангрены и острого поражения почек.
Почти половина выявленных ассоциаций относилась именно к нарушениям ритма сна — отклонениям от регулярного графика. Ранее такие взаимосвязи практически не изучались, поскольку большинство работ строились на субъективных самооценках качества сна. Дополнительный анализ показал: у людей с нарушенным сном наблюдался повышенный уровень воспалительных маркеров — лейкоцитов и С-реактивного белка в крови.
Авторы исследования подчеркивают, что для профилактики болезней важно не только соблюдать достаточную продолжительность сна, но и поддерживать его регулярность и стабильность. Специалисты рекомендуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также избегать частых ночных пробуждений.
Ранее The Guardian сообщил о тревожной тенденции роста заболеваемости раком печени. В материале указывается, что, согласно результатам исследования, число новых случаев заболевания к 2050 году может вырасти почти в два раза — с 870 тысяч, зафиксированных в 2022 году, до 1,52 миллиона, пишет «Царьград». Специалисты отмечают, что большинство случаев заболевания можно предотвратить посредством вакцинации, регулярного скрининга, а также введения мер, направленных на сокращение употребления сахара и алкогольных напитков.
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