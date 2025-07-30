Ozon переезжает в Россию

Компания Ozon получила официальное согласие кипрских властей на перенос юридической регистрации в Россию. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.
«Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию», — говорится в сообщении. Там добавили, что для завершения процесса редомициляции 1 сентября 2025 года состоится внеочередное собрание акционеров. На нем будут рассмотрены ключевые вопросы, включая утверждение новой организационной формы компании, размера уставного капитала в рублях и обновленного устава.
Решение о переезде с Кипра в калининградский специальный административный район было принято акционерами еще в конце 2024 года. Компания планирует завершить весь процесс до конца 2025 года, зарегистрировавшись как МКПАО «Озон».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.