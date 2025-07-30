Ozon переезжает в Россию

Ozon получил одобрение на переезд из Кипра в Россию
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Ozon переезжает в Россию
Ozon переезжает в Россию Фото:

Компания Ozon получила официальное согласие кипрских властей на перенос юридической регистрации в Россию. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию», — говорится в сообщении. Там добавили, что для завершения процесса редомициляции 1 сентября 2025 года состоится внеочередное собрание акционеров. На нем будут рассмотрены ключевые вопросы, включая утверждение новой организационной формы компании, размера уставного капитала в рублях и обновленного устава.

Решение о переезде с Кипра в калининградский специальный административный район было принято акционерами еще в конце 2024 года. Компания планирует завершить весь процесс до конца 2025 года, зарегистрировавшись как МКПАО «Озон».

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Компания Ozon получила официальное согласие кипрских властей на перенос юридической регистрации в Россию. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса. «Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию», — говорится в сообщении. Там добавили, что для завершения процесса редомициляции 1 сентября 2025 года состоится внеочередное собрание акционеров. На нем будут рассмотрены ключевые вопросы, включая утверждение новой организационной формы компании, размера уставного капитала в рублях и обновленного устава. Решение о переезде с Кипра в калининградский специальный административный район было принято акционерами еще в конце 2024 года. Компания планирует завершить весь процесс до конца 2025 года, зарегистрировавшись как МКПАО «Озон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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