«Пошла наперекор обществу»: указано на необычную деталь в родах Иды Галич

Блогер и телеведущая Ида Галич пошла на риск после родов дочери. На необычную деталь радостного события в жизни звезды указали сначала ее подписчики. Ида, в отличие от большинства звездных родителей, в первые же минуты жизни показала лицо новорожденной без всяких смайлов. В беседе с URA.RU экстрасенс-регрессолог Аделина Панина рассказала, что стоит за таким шагом звезды.
«Видимо, Ида решила пойти наперекор обществу в состоянии полного неверия в какие-то приметы, пойти в противовес и, возможно, даже где-то таким образом пропиариться и навести некую шумиху. Однако показывать малыша публично — не совсем правильно даже сегодня», — говорит эксперт.
Аделина объясняет: дело не в суевериях. Даже в древние времена малышей прятали и показывали только ближайшим родственникам, которые не могли бы принести им никакого вреда. А усе потому, что энергосистема новорожденного совершение не защищена. В связи с этим первое время желательно ограждать малыша от посторонних глаз.
«Мать и ребенок очень связаны. И первые три года у них одно энергополе, они одно целое. Есть единое „мы“, которое даже в речи отражается. И когда мама только родила ребенка, ее иммунитет снижен, защита ослаблена. Поэтому первое время, пока мать не восстановилась и не может обеспечить малышу достойную защиту, требуется скрывать ребенка от посторонних глаз», — заключила Панина.
Ида поделилась радостной новостью в своих соцсетях. Имя малышки блогер пока не озвучила. У Галич от первого брака растет сын. С бывшим мужем телезвезда расставалась без публичных скандалов.
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