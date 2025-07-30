МЧС: ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

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Жителей призвали укрыться в защищенном месте
Жителей призвали укрыться в защищенном месте Фото:

На территории Краснодарского края 30 июля была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. В экстренном уведомлении отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.

«На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в опубликованном сообщении МЧС России.

Жителей и гостей Краснодарского края экстренные службы призвали немедленно укрыться в защищенных помещениях — подвалах или специальных убежищах. Также в сообщении МЧС уточняется, что необходимо держаться подальше от окон и в случае обнаружения обломков либо взрывных устройств незамедлительно звонить по номеру 112.

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На территории Краснодарского края 30 июля была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. В экстренном уведомлении отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона. «На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в опубликованном сообщении МЧС России. Жителей и гостей Краснодарского края экстренные службы призвали немедленно укрыться в защищенных помещениях — подвалах или специальных убежищах. Также в сообщении МЧС уточняется, что необходимо держаться подальше от окон и в случае обнаружения обломков либо взрывных устройств незамедлительно звонить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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