WSJ: В США придумали новый способ поставлять оружие Украине за чужой счет

Два ключевых сенатора-республиканца внесли в Конгресс США законопроект, который позволит союзникам прямо финансировать поставки американского оружия и военной техники Украине. Как сообщает The Wall Street Journal, инициатива предусматривает создание специального фонда в Министерстве финансов США, куда смогут поступать взносы от иностранных государств.
«Министр обороны сможет использовать средства фонда для оплаты услуг подрядчиков, которые пополняют запасы вооружения США. Это позволит Пентагону продолжать отправлять оружие на Украину, не снижая уровня боеготовности американских вооруженных сил», — рассказали журналисты The Wall Street Journal.
По их словам, план рассчитан на ежегодное привлечение от 5 до 8 миллиардов долларов. В числе возможных спонсоров называются Германия и Великобритания. Средства фонда будут направляться именно на закупку у американских производителей с целью восполнения арсеналов, из которых осуществляется поддержка Украины.
Отмечается, что инициатива была предложена после того, как бывший президент Дональд Трамп выдвинул идею ежегодного международного финансирования военной поддержки Украины. Законопроект призван структурировать этот подход и обеспечить контролируемое распределение средств среди подрядчиков оборонной промышленности США. Документ пока находится на рассмотрении в Сенате, сроки обсуждения и возможного принятия не называются.
Ранее Германия и Норвегия уже заявляли о готовности выделить миллиарды долларов на закупку американского оружия для поддержки Украины, а Германия внесла поправки в конституцию для увеличения военных расходов. Одним из условий поставок вооружений из США также называлось участие европейских стран в финансировании, что ранее подчеркивал Дональд Трамп. Координацией подобных инициатив занимается НАТО.
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