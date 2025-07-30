30 июля 2025

Пермский аэропорт поставил рекорд по количеству пассажиров

Пермский аэропорт обслужил более миллиона пассажиров с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский аэропорт «Большое Савино» обслужил более миллиона пассажиров
Пермский аэропорт «Большое Савино» обслужил более миллиона пассажиров Фото:

Пермский аэропорт «Большое Савино» обслужил более миллиона пассажиров с начала 2025 года. С января по июль услугами аэровокзала воспользовались 1 015 037 человек, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С начала года воздушная гавань обслужила 1 015 037 человек, превзойдя прошлогодний показатель на 3,7%. Эти цифры для нас — не просто статистика. За каждой из них своя история: радость встречи или вдохновляющее начало нового путешествия. Благодарим вас за доверие и выбор аэропорта Пермь!» — сообщает telegram-канал «Международный аэропорт Пермь».

В пресс-службе аэропорта отметили, что рост связан как с увеличением числа как внутренних, так и международных рейсов. Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях вырос на 2,3%, на международных направлениях — на 17%.

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Пермский аэропорт «Большое Савино» обслужил более миллиона пассажиров с начала 2025 года. С января по июль услугами аэровокзала воспользовались 1 015 037 человек, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С начала года воздушная гавань обслужила 1 015 037 человек, превзойдя прошлогодний показатель на 3,7%. Эти цифры для нас — не просто статистика. За каждой из них своя история: радость встречи или вдохновляющее начало нового путешествия. Благодарим вас за доверие и выбор аэропорта Пермь!» — сообщает telegram-канал «Международный аэропорт Пермь». В пресс-службе аэропорта отметили, что рост связан как с увеличением числа как внутренних, так и международных рейсов. Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях вырос на 2,3%, на международных направлениях — на 17%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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