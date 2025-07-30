30 июля 2025

Индия намерена защищаться от пошлин США

© Служба новостей «URA.RU»
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Индия изучает введение пошлин со стороны США
Индия изучает введение пошлин со стороны США Фото:

Министерство промышленности и торговли Индии объявило о готовности принять все необходимые меры для защиты фермеров и национального бизнеса после решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Индии с 1 августа. Об этом сообщило ведомство 30 июля.

В министерстве подчеркнули, что защита интересов фермеров, предпринимателей и малого бизнеса остается для правительства приоритетом. «Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», — отметили в Минпромторге Индии. В ведомстве добавили, что внимательно изучают последствия новых американских торговых ограничений для двусторонних отношений.

Индийская сторона напомнила, что в последние месяцы Нью-Дели и Вашингтон вели переговоры с целью заключения «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения. Несмотря на введение пошлин, Индия сохраняет приверженность диалогу по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары. По его словам, причиной стали высокие тарифы и нетарифные барьеры со стороны Индии, а также значительные закупки Нью-Дели российского оружия и энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. При этом  президент Лула да Силва заявил в интервью газете The New York Times, что в случае введения США повышенных пошлин на импорт бразильских товаров Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров.

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Министерство промышленности и торговли Индии объявило о готовности принять все необходимые меры для защиты фермеров и национального бизнеса после решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Индии с 1 августа. Об этом сообщило ведомство 30 июля. В министерстве подчеркнули, что защита интересов фермеров, предпринимателей и малого бизнеса остается для правительства приоритетом. «Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», — отметили в Минпромторге Индии. В ведомстве добавили, что внимательно изучают последствия новых американских торговых ограничений для двусторонних отношений. Индийская сторона напомнила, что в последние месяцы Нью-Дели и Вашингтон вели переговоры с целью заключения «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения. Несмотря на введение пошлин, Индия сохраняет приверженность диалогу по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары. По его словам, причиной стали высокие тарифы и нетарифные барьеры со стороны Индии, а также значительные закупки Нью-Дели российского оружия и энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. При этом  президент Лула да Силва заявил в интервью газете The New York Times, что в случае введения США повышенных пошлин на импорт бразильских товаров Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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