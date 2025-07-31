Около четырех взрывов раздалось в Волгоградской области

В Волгоградской области зафиксированы около четырех взрывов, предположительно вызванных срабатыванием системы ПВО по беспилотным летательным аппаратам украинских вооруженных сил типа «Лютый». По сообщениям местных жителей, в небе были замечены вспышки и слышны взрывы в пригороде Волгограда, что сопровождается перебоями мобильного интернета. Об этом сообщают местные жители.
«Жители рассказали, что в небе увидели несколько вспышек и услышали 4-5 взрывов в пригороде Волгограда. По их словам, система ПВО сработала по БПЛА ВСУ. Наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также о громких звуках сообщают жители города Котельниково», — пишут горожане в городских чатах.
Кроме того, в аэропорту Волгограда введен план «Ковер» из-за угрозы украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области также сообщил об уничтожении одного украинского беспилотника.
Атаки беспилотников на российские регионы фиксируются не впервые — ранее, в ночь на 18 июля, четыре украинских БПЛА были уничтожены на подлете к Москве, что привело к временной приостановке рейсов в столичных аэропортах. Аналогичные инциденты происходили и в Воронежской области, где российские силы ПВО также сбивали дроны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.