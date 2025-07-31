В Госдуме предложили новый повод к выдворению мигрантов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автором инициативы стал лидер партии СРЗП Сергей Миронов
Автором инициативы стал лидер партии СРЗП Сергей Миронов Фото:

Выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также повысить  штрафы за привлечение мигрантов для работы во время предвыборной кампании предлагают депутаты Госдумы. Межфракционный законопроект внесут в палату парламента.

«Предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации. Также предлагается увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации», — приводит «ПРАЙМ» выдержку из пояснительной записки к документу.

Ужесточение мер связано с необходимостью обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что подобные изменения помогут предотвратить вмешательство иностранных граждан в избирательные кампании.

Ранее правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь увольнение станет возможным, если работодатель должен сократить численность иностранных работников во исполнение региональных нормативных актов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также повысить  штрафы за привлечение мигрантов для работы во время предвыборной кампании предлагают депутаты Госдумы. Межфракционный законопроект внесут в палату парламента. «Предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации. Также предлагается увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации», — приводит «ПРАЙМ» выдержку из пояснительной записки к документу. Ужесточение мер связано с необходимостью обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что подобные изменения помогут предотвратить вмешательство иностранных граждан в избирательные кампании. Ранее правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь увольнение станет возможным, если работодатель должен сократить численность иностранных работников во исполнение региональных нормативных актов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...