Украинским вооруженным силам придется отойти на правый берег Днепра в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра», — заявил Меркурис на YouTube-канале «The Duran». Он отметил, что к такому исходу приведет ситуация на фронте.
Эксперт считает, что у ВСУ нет необходимых ресурсов для создания полноценной линии обороны. По словам Меркуриса, им не хватает ни тяжелой техники, ни людей, способных удерживать оборонительные позиции.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил новый план по изменению подготовки военнослужащих. Предполагается, что эти меры помогут сократить потери резервов, особенно в условиях участившихся ударов российских войск по украинским полигонам., передает «Царьград».
Также ВСУ сталкиваются с очередным кризисом в районе Покровска (Красноармейска). Как отмечает военный эксперт и публицист Алексей Сукокнин, в ходе операции по окружению Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ могли потерять до 30 тысяч военнослужащих, передает МК.
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