Названо неожиданное полезное свойство грибов

Врач Болков: употребление грибов влияет на старение организма
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач Болков рассказал, что в грибах содержится аминокислота, которая может отсрочить старение
Врач Болков рассказал, что в грибах содержится аминокислота, которая может отсрочить старение Фото:

Грибы являются источником аминокислоты эрготионеина, обладающей потенциальными геропротекторными свойствами. Об этом сообщил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков.

«Для России грибы это традиционный продукт, и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших грибах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят», — передает слова Болкова «Газета.Ru». Кроме того, эксперт отмечает, что в зоне промышленных городов грибы впитывают металлы и прочие загрязнения, поэтому надо уметь их дифференцировать.

Эрготионеин является природным соединением, которое не синтезируется в организме человека. Это вещество известно своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Как отмечает врач, наиболее эффективными мерами по замедлению процессов старения остаются регулярная физическая активность и сбалансированное питание без переедания, включающее значительное количество ягод и зеленых овощей.

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Грибы являются источником аминокислоты эрготионеина, обладающей потенциальными геропротекторными свойствами. Об этом сообщил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков. «Для России грибы это традиционный продукт, и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших грибах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят», — передает слова Болкова «Газета.Ru». Кроме того, эксперт отмечает, что в зоне промышленных городов грибы впитывают металлы и прочие загрязнения, поэтому надо уметь их дифференцировать. Эрготионеин является природным соединением, которое не синтезируется в организме человека. Это вещество известно своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Как отмечает врач, наиболее эффективными мерами по замедлению процессов старения остаются регулярная физическая активность и сбалансированное питание без переедания, включающее значительное количество ягод и зеленых овощей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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