Названо неожиданное полезное свойство грибов

Грибы являются источником аминокислоты эрготионеина, обладающей потенциальными геропротекторными свойствами. Об этом сообщил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков.
«Для России грибы это традиционный продукт, и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших грибах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят», — передает слова Болкова «Газета.Ru». Кроме того, эксперт отмечает, что в зоне промышленных городов грибы впитывают металлы и прочие загрязнения, поэтому надо уметь их дифференцировать.
Эрготионеин является природным соединением, которое не синтезируется в организме человека. Это вещество известно своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Как отмечает врач, наиболее эффективными мерами по замедлению процессов старения остаются регулярная физическая активность и сбалансированное питание без переедания, включающее значительное количество ягод и зеленых овощей.
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