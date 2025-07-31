Четыре американца погибли от опасной бактерии, поедающей плоть

Четыре американца погибли от опасной бактерии Vibrio vulnificus
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Америке погибло четверо людей от бактерии Vibrio vulnificus
В Америке погибло четверо людей от бактерии Vibrio vulnificus Фото:

В США зафиксированы четыре летальных случая, вызванных заражением бактерией Vibrio vulnificus. Об этом сообщает Palm Beach Post.

«Бактерия проникает в организм человека через термическую обработку морепродуктов и открытые раны, после чего вызывает некротический фасциит. В 2025 году такими бактериями заразились уже 13 граждан США в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс», — сказано в сообщении. Кроме того, издание отмечает, что в 2024 году была не менее утешительная статистика: было зафиксировано 82 случая заражения и 19 летальных исходов.

Ранее доцент кафедры пищевой микробиологии в Университете Рединга, доктор Кимон-Андреас Карацас сообщила, что шведские столы и буфеты могут являться разносчиками опасных бактерий. Причинами распространения бактерий является несоблюдение строгих правил гигиены. Даже небольшие нарушения температурного режима способны спровоцировать массовое распространение инфекций. При длительном пребывании продуктов в условиях повышенной температуры создаются оптимальные условия для активного роста микроорганизмов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США зафиксированы четыре летальных случая, вызванных заражением бактерией Vibrio vulnificus. Об этом сообщает Palm Beach Post. «Бактерия проникает в организм человека через термическую обработку морепродуктов и открытые раны, после чего вызывает некротический фасциит. В 2025 году такими бактериями заразились уже 13 граждан США в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс», — сказано в сообщении. Кроме того, издание отмечает, что в 2024 году была не менее утешительная статистика: было зафиксировано 82 случая заражения и 19 летальных исходов. Ранее доцент кафедры пищевой микробиологии в Университете Рединга, доктор Кимон-Андреас Карацас сообщила, что шведские столы и буфеты могут являться разносчиками опасных бактерий. Причинами распространения бактерий является несоблюдение строгих правил гигиены. Даже небольшие нарушения температурного режима способны спровоцировать массовое распространение инфекций. При длительном пребывании продуктов в условиях повышенной температуры создаются оптимальные условия для активного роста микроорганизмов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...