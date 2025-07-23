Названа серьезная опасность буфетов и «шведских столов» на курортах

Daily Mail: любители шведских столов рискуют подхватить инфекцию
© Служба новостей «URA.RU»
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На шведских столах не всегда соблюдается требуемая температура
На шведских столах не всегда соблюдается требуемая температура Фото:

Шведские столы и буфеты могут являться разносчиками опасных бактерий, так как там не всегда соблюдаются требуемые для хранения продуктов температурные режимы, что в совокупности с отсутствием гигиены приводит к серьезным отравлениям. Об этом заявил доцент кафедры пищевой микробиологии в Университете Рединга, доктор Кимон-Андреас Карацас.

«Без соблюдения строгих правил гигиены даже незначительные отклонения в контроле температуры могут привести к широкому распространению заболеваний. Зона высокого риска — это диапазон температур от 8 до 63 °C. Если продукты питания долго остаются в этом диапазоне, они становятся идеальной средой для размножения микробов», цитирует Карацаса Daily Mail.

По словам эксперта, распространенная практика докладывания еды в подносы вместо ее замены и использование одних приборов для разных блюд создают идеальные условия для развития сальмонеллы, кишечной палочки и листерий. Особенно рискуют беременные и люди с ослабленным иммунитетом, Карцас призвал посетителей пользоваться чистыми приборами и всегда мыть руки перед подходом к столу.

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Шведские столы и буфеты могут являться разносчиками опасных бактерий, так как там не всегда соблюдаются требуемые для хранения продуктов температурные режимы, что в совокупности с отсутствием гигиены приводит к серьезным отравлениям. Об этом заявил доцент кафедры пищевой микробиологии в Университете Рединга, доктор Кимон-Андреас Карацас. «Без соблюдения строгих правил гигиены даже незначительные отклонения в контроле температуры могут привести к широкому распространению заболеваний. Зона высокого риска — это диапазон температур от 8 до 63 °C. Если продукты питания долго остаются в этом диапазоне, они становятся идеальной средой для размножения микробов», цитирует Карацаса Daily Mail. По словам эксперта, распространенная практика докладывания еды в подносы вместо ее замены и использование одних приборов для разных блюд создают идеальные условия для развития сальмонеллы, кишечной палочки и листерий. Особенно рискуют беременные и люди с ослабленным иммунитетом, Карцас призвал посетителей пользоваться чистыми приборами и всегда мыть руки перед подходом к столу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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