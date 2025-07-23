Названа серьезная опасность буфетов и «шведских столов» на курортах

Шведские столы и буфеты могут являться разносчиками опасных бактерий, так как там не всегда соблюдаются требуемые для хранения продуктов температурные режимы, что в совокупности с отсутствием гигиены приводит к серьезным отравлениям. Об этом заявил доцент кафедры пищевой микробиологии в Университете Рединга, доктор Кимон-Андреас Карацас.
«Без соблюдения строгих правил гигиены даже незначительные отклонения в контроле температуры могут привести к широкому распространению заболеваний. Зона высокого риска — это диапазон температур от 8 до 63 °C. Если продукты питания долго остаются в этом диапазоне, они становятся идеальной средой для размножения микробов», цитирует Карацаса Daily Mail.
По словам эксперта, распространенная практика докладывания еды в подносы вместо ее замены и использование одних приборов для разных блюд создают идеальные условия для развития сальмонеллы, кишечной палочки и листерий. Особенно рискуют беременные и люди с ослабленным иммунитетом, Карцас призвал посетителей пользоваться чистыми приборами и всегда мыть руки перед подходом к столу.
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